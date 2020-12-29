المتحدث بإسم وزارة التعليم العالي يفجر مفاجأة عن نتائح البحث العلمي لكورونا

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 08:32 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن هناك أكثر من 137 بحث تم نشره في المجالات العلمية العالمية فيما يخص كورونا، مشيرًا إلى أن مصر الدولة رقم واحد في إفريقيا والشرق الاوسط في مجال نشر الأبحاث عن فيروس كورونا.

وتابع "عبد الغفار"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن مصر تمكنت من دراسة تغيير وتحور فيروس كورونا خلال أسبوع بعد الإعلان عن تحور الفيروس في بريطانيا.

ولفت إلى أن هناك الكثير من الأبحاث حول انتاج لقاح لفيروس كورونا والنتائج مشجعة جدًا، ولن يتم الإعلان عن شيء إلا بعد الإنتهاء عن هذا الأمر بصورة كاملة.

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