اردكانيان: تفعيل اللجنة المشتركة الايرانية العراقية بعد توقف استمر 6 أعوام

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 08:27 م
بوابة الفجر
وكالات

قال وزير الطاقة الإيراني رضا اردكانيان، إن اللجنة المشتركة العليا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين إيران والعراق، ستعاود نشاطها خلال العام القادم، بعد توقف استمر 6 سنوات.

 

وفي تصريح بعد لقائه وزير التجارة العراقي علاء احمد الجبوري، أوضح اردكانيان أن "طهران تستضيف خلال الأسابيع القادمة اجتماع اللجنة المشتركة العليا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين إيران والعراق، بعد توقف لستة أعوام متتالية".

 

وذكر أن "وفدا مختصا سيمثل العراق في هذا الاجتماع، على أن يجري مباحثات بناءة مع القطاعين العام والخاص الإيرانيين، وبما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية".

 

بدوره، اعتبر الوزير العراقي أن "زيارة وزير الطاقة الإيراني والوفد المرافق له إلى بغداد، تهيئ الأرضية لعقد اجتماع اللجنة المشتركة بمزيد من النجاح".

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