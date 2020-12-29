متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل مبادرة تطوير القرى المصرية

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كشف السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، تفاصيل مبادرة تغيير شكل الريف المصري، موضحًا أنها مبادرة عظيمة وطموحة للغاية، وتتناول المبادرة جميع قرى مصر على عدة مراحل، لافتًا إلى أن قرى مصر حوالي 4800 قرية، بالإضافة إلى العزب وغيرها.



وأضاف "راضي"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "تين"، أنه تم إنجاز حوالي 380 قرية في مبادرة حياة كريمة، حيث تم رفع كفاءتهم وتطويرهم.



ونوه بأن مبادرة الرئيس للقرى ستبدأ في بداية شهر يناير المقبل وستتناول من 1300 إلى 1500 قرية كمرحلة أولى، حيث أنه سيتم الوصول إلى جميع قرى مصر خلال 3 مراحل على مدار 3 سنوات.



وأوضح متحدث الرئاسة، المرحلة الأولى بتكلفة 500 مليار حنيه، وتهدف إلى رفع مستوى المعيشة من كافة مستويات الحياة في تلك القرى عن طريق؛ خدمات بنية أساسية وخدمات عامة.

