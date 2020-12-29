التهاب بالعمود الفقري ورائحة كريهة.. أعراض جديدة تفاجئ متعافي كورونا



وأشار إلى أن بعض الأعراض الجديدة لكورونا تتمثل في التهاب بالعمود فقري، وشم رائحة كريهة، والشعور بالإرهاق والتعب عند بعض المتعافين، معلقا:"الأعراض طويلة المدى قد تحدث لـ 1% فقط من المتعافين".



وأوضح أن أعراض فيروس كورونا تكون خفيفة لدى المصابين صغار السن، في معظم الأحوال، متوقعا استمرار بريطانيا في تنفيذ المرحلة الرابعة من الإجراءات الاحترازية حفاظا على الاقتصاد.



وتابع:"نأمل ألا يكون هناك زيادة في إصابات كورونا الفترة المقبلة ببريطانيا، كون لا توجد دولة تستطيع تحمل إجراءات الإغلاق الكامل"، مؤكدا أن الحل الأمثل للأزمة يتمثل في اللقاحات الجديدة.



قال الدكتور ضياء كامل، أستاذ الباثولوجي بجامعة إنجليا راسكن البريطانية، إن تحور كورونا الجديد في المملكة المتحدة تسبب في إصابة الشباب بالفيروس، وهو مع أسفر عن انتقال العدوى للأعداد كبيرة.وتابع كامل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، على قناة "صدى البلد":"لا يوجد حزم في مواجهة الفيروس، على غرار ما يحدث في الصين، وهو ما أدى إلى تفشي الوباء"، مشيرا إلى أن هناك توجه لفتح المستشفيات التي أسسها الجيش البريطاني حال زيادة الإصابات.وحول اكتشاف سلالات جديدة لـ كورونا في العديد من البلاد قال أستاذ الباثولوجي:"تحدث طفرات للفيروس، تصيب الشباب وصغار السن وهو ما يؤدي إلى انتشار أوسع للفيروس"، مشيرا إلى أن الطفرات قد تقضي على الفيروس أحيانا، مثلما حدث مع فيروس سارس.وأوضح أن لقاح سينوفارم الصيني واعد ويحقق نتائج إيجابية في الإمارات، قائلا:"لو موجود في أي مكان بالعالم، هاخد اللقاح المتاح".