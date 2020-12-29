آخر تطورات العقار المنهار جزئياً ببولاق

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 08:17 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
أجرت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط العقار المنهار جزئيًا بشارع ناهيا بمنطقة بولاق الدكرور، غرب الجيزة، اليوم الثلاثاء، وتحسم اللجنة تنسيقًا مع ممثل لكلية الهندسة جامعة القاهرة مصير العقار بعد معاينة موقع انهيار درجات السُلم.

وكشفت معاينة رجال الحماية المدنية بالجيزة، عن ملابسات انهيار عقار سكني جزئيًا بشارع ناهيا بمنطقة بولاق الدكرور، غرب محاظفة الجيزة، اليوم الثلاثاء، وتبين أن العقار المنهار مكون من 5 طوابق، وأنه أثناء صعود سيدة وأطفالها الأربعة السلم في طريقهم إلى وحدتهم السكنية، فوجئوا بانهيار سلم العقار.

وبينت المعاينة أن السلم الخاص بالطابقين الرابع والخامس انهار ما أدى إلى إصابة السيدة وابنتها بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهما على إثرها إلى المستشفى.

وتسبب انهيار درجات السلم في فصل قاطني الطابقين الأخيرين عن باقي العقار، عن الطوابق الثلاثة الأولى ومغادرة سكان العقار دون تعرضهم لأذى.

وأوضحت المعاينة عن احتجاز زوجين مُسنين وشاب يقطنون في الطابق الخامس (الأخير)، واستغل رجال الإنقاذ عقار ملاصق (6 أدوار) في وضع خطة سريعة لإنقاذ السكان الثلاثة، بعد مرور ساعتين.


تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بانهيار جزئي لعقار بشارع ناهيا، بنطاق قسم شرطة بولاق الدكرور.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ بري بقيادة المقدم محمد إمام وملازم أول باسم إيهاب، وبالفحص والمعاينة تبين انهيار جزئي لسلم العقار، ما أسفر عن إصابة ربة منزل وابنتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلهما إلى المستشفى، وحالتهما الصحية مستقرة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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