7.7 مليارات دولار حجم الاستثمارات الصينية في مصر

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 08:49 م
بوابة الفجر
أكد لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة، أن الصين تعد أكبر شريك تجاري لمصر، مشيراً إلى نمو حجم التجارة الثنائية بين البلدين خلال أول 9 أشهر من العام الجاري.

وأوضح لياو ليتشيانج، أن حجم التجارة الثنائية بين مصر والصين بلغ 10.2 مليارات دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الجاري بزيادة 6.6 في المائة بالمقارنة بالعام الماضي، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف أن الاستثمارات الصينية المباشرة ارتفعت بقيمة 89 مليون دولار بزيادة تقدر 19 في المائة، منوهاً إلى أن الاستثمارات الصينية الحقيقة 7.7 مليار دولار .

وأكد أن منطقة التعاون الاقتصادي في عين السخنة (تيدا) تشهد تطوراً إيجابياً ويستمر البناء في مشروع سكك حديد مدينة العاشر من رمضان بشكل سلس.

كما نوه إلى أنه تم الانتهاء من أول خط كهربائي بجهد عال، فضلاً عن التوقيع على اتفاقية لإدراج تعليم اللغة الصينية كلغة ثانية في المرحلة الابتدائية والإعدادية في مصر بجانب افتتاح أول مختبر مشترك ومعهد التكنولوجيا التطبيقية الصينية.

وبالنسبة للتعاون الثقافي، أشار إلى أنه تم إضاءة المعالم الآثرية الثلاثة في مصر بلون العلم الصيني خلال جائحة كوفيد-19 وكذلك فاز الطفل المصري عبد الرحمن بجائزة تأليف القصص، فضلا عن إقامة حفل عبر الإنترنت للاحتفال بالذكرى 64 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بجانب عقد محاضرة تحت عنوان "الصين في عيون المصريين".

وقال إن مصر والصين يدعمان بعضهما البعض ويتمسكان بمبادئ حماية سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول والمنظومة الدولية على أساس الأمم المتحدة والعمل على تطوير تعددية الأطراف والتجارة الحرة ومصالح الدول النامية والعدالة والإنصاف وكذلك دعم مشروعية التنمية الاقتصادية التي تتماشي مع ظروفها الواقعية .

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