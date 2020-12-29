تخصيص 8 مستشفيات لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا في قنا

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 08:11 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا انه تم تخصيص 8 مستشفيات لإستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد وإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من اصابتها بالفيروس من عدمه وذلك استعدادًا لمواجهة الموجة الثانية التى اجتاحت البلاد خلال الأيام الماضية.



وأوضح الداودي ان المستشفيات الـ 8 التي تم تخصيصها لاستقبال حالات الإصابة بالفيروس هي ( حميات نجع حمادى – الوقف المركزى – حميات قنا – الصدر بقنا – فرشوط المركزى قنا العام – قوص المركزى – قفط التعليمى ) وهى تضم 684 سرير اقامة بالأقسام الداخلية و23 سرير عناية و16 جهاز تنفس صناعى لإستقبال وعزل المرضى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وفقا لما تستدعيه حالة المريض.



وأكد محافظ قنا على ان جميع الأطقم الطبية وفِرق التمريض بهذه المستشفيات تعمل على قدم وساق لإستقبال المرضى وتقديم العلاج اللازم لهم وفقا لبروتوكولات وزارة الصحة المصرية مؤكدا على أنهم لديهم الخبرات الكافية للتعامل مع حالات المصابة بالفيروس مناشدا المواطنين فى حالة الشعور بأعراض الفيروس بضرورة التوجه إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج لافتا الى ان المحافظة خصصت الرقم الساخن 15541 لتلقى أية شكاوى بخصوص حالات فيروس كورونا المستجد.

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