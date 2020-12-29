استشاري روماتيزم: هذا سبب الإصابة بمرض المناعة الذاتية (فيديو)

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قال الدكتور حسام الديب، استشاري الروماتيزم وأمراض المفاصل، إن مرض المناعة الذاتية هو عبارة عن مجموعة من الأمراض التي تؤدي إلى خلل في الجسم، من خلال مهاجمة الجسم أعضائه بدلًا من مهاجمة الفيروسات والبكتريا القادمة من خارج الجسم، معقبًا: "الجسم بيكون أجسام مضادات ضد المفاصل وباقي كافة أجهزة الجسم".



وتابع "الديب"، خلال حواره مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الثلاثاء، أن شدة مرض المناعة تتراوح شدته ما الامراض البسيطة والشديدة، فقد يكون المرض المناعي عبارة عن بقعة بسيطة في الجلد، وقد يصل إلى مرض شديدي يصل الى تكون اجسام مناعة ضد القلب أو الكلى او المخ، وهذا قد يؤدي الى الفشل الكلوي او مشاكل في المخ او القلب.



وأضاف أن أمراض المناعة الذاتية تبدأ بارتفاع درجة الحرارة لمدة طويل، وعند البحث عن السبب لمدة طويلة لا نستطيع تحديد أسباب ارتفاع درجة الحرارة إلا بعد أجراء تحليل الدم، والتعرف أن السبب وراء ذلك مرض مناعي، والبعض سيحدث لديه نقص شديد في كرات الدم البيضاء بسبب مهاجمة أجسام المناعة الجهاز المناعي للجسم.

