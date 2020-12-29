سيدة السمنة بالمنوفية للرئيس السيسي: "ربنا يكفيه شر المرض ويعينه على البلد"

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 08:08 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
وجهت شيرين سمير، السيدة التي أمر الرئيس السيسي بعلاجها من المنوفية، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على استجابته السريعة لعلاجها من تداعيات مرض داء الفيل.

وقالت "شيرين" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء: "بقالي أربع سنوات بعاني من السمنة، ولكن لم أكتشف المرض إلا من سنة ونصف وبعتت استغاثة للرئيس ومكنتش متوقعة أنها هتوصل بالسرعة دي ويحصل هذه الاستجابة".

وأضافت "كنت فاقدة الأمل ولكن ربنا كبير، بقالي فترة نايمة مش بقدر امشي على رجلي والدنيا اتدهورت معايا بصورة كبيرة، وأنا بشكر الرئيس وربنا يسترها معاه ويكفيه شر المرض ويعينه على البلد، وأنا موجودة حاليًا في مستشفى مخ وأعصاب في شبين ويتم إجراء تحاليل وفحوصات قبل تحويلي إلى دار الشفاء".

وفي تصريحات سابقة أعربت شيرين سمير، سيدة تعاني من السمنة المفرطة بالمنوفية، عن سعادتها بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاجها على نفقة الدولة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد": "بقول للرئيس ربنا يسترها معاك دنيا وآخرة، ويعينك علينا"، مشيرة إلى أنها متواجدة حاليا داخل مستشفى للمخ والأعصاب بشبين الكون.

وأوضحت أن مندوبين من وزارتي الصحة والتضامن زاروها، لافتة إلى أنها تعاني من داء الفيل ولا تستطيع التحرك من السرير منذ عام ونصف.

وأردفت "الدنيا خربت معايا بسبب مرضي، وحصلت على قروض عديدة تسبب في حدوث أزمة مالية لها"، معلقة::عليا حوالي 20 قضية، مناشدة وناشدت الرئيس السيسي بزيادة المعاش الذي تحصل عليه.

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