لسبب مفاجئ.. "شيرين" تنهار من البكاء.. ورساله خاصة للرئيس السيسي (فيديو)

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 08:02 م
كـسـاب أحـمـد
علقت شيرين سمير، على استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستغاثتها للعلاج من مرض السمنة بعد ارتفاع وزنها لـ350 كيلو، قائلة: "انا بشكر الرئيس السيسي كإنسان، الرئيس شخص جميل جدًا، ربنا يسترها معاه، ويكفيه شر المرض، ويجعل السنة المقبلة سعيدة عليها، يا رب يكرمك ياريس".

وتابعت "سمير"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، ان مكتب رئاسة الجمهورية تواصل معها اليوم صباحًا، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تواصل معها هاتفيًا، معقبة: "بتوع وزارة الصحة والتضامن جاءوا إلي، والدنيا مقلوبة عليا، أنا طمعانة في كرم الرئيس السيسي بعد ربنا إنه يقف بجاني، حتى استطيع ان أقف على قدمي مرة أخرى".

ودخلت شيرين سمير في نوبة بكاء قائلة:" الرئيس عبد الفتاح السيسي انا مشفتش زيه، ربنا يكرمه بجد، دا إنسان مفيش زيه".

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