زيدان يكشف موعد مشاركة هازارد مع ريال مدريد

أعلن المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان اليوم الثلاثاء، عن موعد عودة إيدن هازارد للتشكيلة والتي ستكون في مواجهة إلتشي يوم الأربعاء المقبل في إطار منافسات الدوري الإسباني.





وشارك اللاعب، المنضم إلى ريال مدريد في صفقة قياسية، أساسيا في ثلاث مباريات فقط بالدوري الإسباني هذا الموسم ولم يلعب منذ إصابته في عضلات الفخذ الخلفية في الهزيمة أمام الافيس في نوفمبر. وعانى في آخر مواسمه من إصابتين خطيرتين في الكاحل.





وقال زيدان في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: سيكون إيدن معنا بالمباراة وأرغب في مشاركته لبعض الوقت. في آخر مبارة فضلنا إراحته لكننا نرغب الآن في الاستفادة القصوى منه.





وتأتي عودة هازارد في الوقت المناسب لريال مدريد الذي يتوقع أن يغيب عنه المهاجم البرازيلي رودريجو لثلاثة أشهر بعد إصابته في عضلات الفخذ الخلفية في الفوز 2-صفر على غرناطة قبل عطلة عيد الميلاد.





ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الترتيب بعد 15 مباراة متساويا في النقاط مع أتلتيكو مدريد المتصدر الذي لعب 13 مباراة.



