جابر طايع: إغلاق مسجد النور "إجراء رادع" لمخالفة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا (فيديو)

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 07:58 م
شيماء حسن
قال جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الإجراء الذي اتخذه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بإغلاق مسجد النور لمدة أسبوعين وخصم 10 أيام من إمامي المسجد والعاملين هو إجراء رادع لمن يخالف تنفيذ الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وأضاف "طايع" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء أن وزير الأوقاف لاحظ أثناء قيامه بصلاة الظهر اليوم وجود بعض الأشخاص في المنزل لا يتلزموا بارتداء الكمامة أو وجود سجادة الصلاة الخاصة بهم ولذلك قام باتخاذ هذا القرار.

وأشار رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إلى أن هناك جهاز لمتابعة تنفيذ المساجد للإجراءات الاحترازية للتأكد من تطبيقها بنسبة 100%، موضحًا أنه ربما يكون هناك بعض الخروقات ولكن يتم التعامل معها على الفور.

هذا وقد اعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 421 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 110436 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1359 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 61 جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 133900 حالة من ضمنهم 110436 حالة تم شفاؤها، و7466 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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