ما هي حِيل الغش التي يُطبقها اللاعبون في الكازينوهات؟

إذا أردت أن تعرف كيف تجني الكثير من المال فقد تفكر في سرقة بنك ولكن هذا العمل سرعان ما سيقودك إلى السجن! لذا فإن بعض الأشخاص يُفكرون في السير في طريق أسهل نسبيًا وهو اللعب في الكازينوهات التقليدية أو في أفضل كازينوهات الإنترنت وممارسة الغش والخدع المُختلفة في هذه الكازينوهات. ومع ذلك فإن هذه المنشآت تكون مُراقبة بشكلٍ جيد ولا يُمكن خداعها بسهولة. ومع ذلك فإننا سوف نشرح لك في هذا المقال أهم الحِيل التي استخدمها اللاعبون لمُمارسة الغش في الكازينوهات على مر العصور.

كيف يغش الناس في الكازينوهات ؟

كان الغش في الكازينوهات موجودًا منذ أن فتحت أبوابها، وأي لعبة يتم تقديمها في الكازينو وجد شخص ماكر طريقة ما لمُمارسة الغش فيها فقد استخدم الناس معارفهم الخاصة ومهاراتهم وخفة اليد للحصول على ميزة في الكازينو. وفي حين أنه تم القبض على بعض عمليات الاحتيال في الكازينو على الفور فإن بعض المُخادعين الآخرين استمروا في جرائمهم لأكثر من 20 عامًا قبل القبض عليهم! وربما يكون هناك المئات من الأشخاص الذين أفلتوا من الغش في الكازينوهات والذين لا نعرف من هم حتى الآن. ويُقال أن "أفضل الغشاشين هم أولئك الذين لا يتم القبض عليهم أبدًا".

الغش في لعبة روليت

استخدم الغشاشون في لعبة الروليت الكثير من التكتيكات المختلفة وهي كالتالي:

· الغش في العجلة – قديمًا كان بعض اللاعبين يتفقون مع الديلرز لكي يجعلوا بعض الخانات منخفضة على العجلة فتسقط عليها الكرة أكثر من غيرها من الخانات. كما أنهم كانوا يقومون أحيانًا برش مادة لاصقة لكي تلتصق بها الكرة بشكلٍ مُتكرر.

· استهداف العجلات المائلة – في الكازينوهات القديمة كانت عجلات الروليت ثقيلة جدًا ونظرًا لثقلها كانت العجلة أحيانًا تكون مائلة على أحد الجوانب مما يجعل الكرة تسقط على قطاع من الأرقام أكثر مما تسقط على القطاعات الأخرى.

· الإلهاء – يقوم أحد اللاعبين بإلهاء الديلر بينما يضع لاعب آخر الكرة في خانة مُختلفة.

· الكرات المغناطيسية - عندما يَستبدل شخص ما كرة الروليت التقليدية بأخرى مغناطيسية ويتم وضع مغناطيس في الكرة للتحكم لمكان سقوط الكرة.

وعلى مر السنين فإن الديلر كان شريكًا أساسيًا في كافة عمليات الاحتيال والغش التي تتم في العاب الكازينو وبالأخص لعبة الروليت نظير الحصول على حصة من أرباح الغشاشين. ومع ذلك ففي العصر الحديث فإن كازينوهات لاس فيغاس خصصت استثمارات ضخمة لتأمين عملياتها، ومُراقبة اللاعبين والموزعين، ولك أن تتخيل أن أحد بروتكولات الكازينو هو أن أيدي اللاعبين على الطاولات يجب أن تكون مكشوفة دائمًا وأن لا تكون أسفل الطاولة أو مُخبأة بأي شكلٍ من الأشكال.

الغش في لعبة بلاك جاك

من المحتمل أن يكون عدّ البطاقات هو الطريقة الأكثر شهرة للغش في العاب البلاك جاك؛ ومع ذلك، فإن الأمر ليس سهلاً كما ترى في الأفلام. فأولاً يجب عليك تحديد قيمة كل بطاقة يقوم الديلر بإعطائها لنفسه ولك وللاعبين الآخرين. وبعد ذلك يجب عليك أن تُحدد عدد البطاقات القوية التي لاتزال موجودة في الحُزمة، وعدد البطاقات الضعيفة التي لاتزال موجودة في حزمة البطاقات. وبمجرد معرفة العدد يمكنك تغيير رهاناتك لتحقيق الربح.

الغش في لعبة البوكر

يُمكن للاعبي البوكر المُحترفين أن يُمارسوا حِيل الخداع بالتظاهر بأن معهم يد أقوى من اليد التي معهم وهذا الخداع قانوني ومقبول بل ومُطلوب في لعبة البوكر. أما الغش - بمعناه الحقيقي – فهو يعني خفة اليد أو أخذ نظرة خاطفة على بطاقات اللاعبين الآخرين. وفي أحيان كثيرة يكون الديلر متواطئًا في عملية الاحتيال، ويُعرِف اللاعب المتواطئ معه بقيم بطاقات اللاعبين الآخرين وعلى هذا الأساس يتمكن اللاعب من زيادة رهانه أو الإنسحاب بناءً على قوة يده أمام منافسيه.

الغش في العاب سلوتس

الغش في العاب سلوتس هو الطريقة الأكثر شيوعًا للتغلب على الكازينو بسبب عدم وجود رقابة وأمان حول الآلات. وكانت أبرز طريقة لخداع العاب سلوتس هي استخدام النقود المزيفة، أو ربط العملات المعدنية بخيط لسحبها بعد المُراهنة بها للرهان بشكلٍ مجاني والحصول على أرباح دون مُخاطرة ودون خسائرة! وفي خمسينيات القرن الماضي كان من المُمكن الدخول إلى ماكينة القمار لسرقة الأموال التي تحتوي عليها!

الغش في المقامرة عبر الإنترنت

يُعد الغش في المقامرة عبر الإنترنت أكثر صعوبة بكثير. حيث أن شركات الألعاب وكازينوهات الألعاب تعرف أن هناك تطبيقات وبرامج على الإنترنت مُصممة لمساعدتك على الغش وهم يضعون ذلك في اعتبارهم عند صنع العابهم. لذا فإنه من الصعب - عمليًا – مُمارسة أي عملية احتيالية في الكازينو اون لاين.

مشاهير الغشاشين في الكازينوهات

كلما كان اللص ماهرًا ومُبدعًا فإنه سوف يحصل على أموالٍ أكثر وسيكون من الصعب الإمساك به! لذا فإن الغش في الكازينوهات أصبح شكلاً من أشكال الفن للكثير من اللاعبين، وقد تم تحويل قصص الكثير من هؤلاء الغشاشين إلى أفلام عالمية خلال العقود الماضية، ومن أشهر هؤلاء الأشخاص:

1. مونيك لوران

في عام 1973 ابتكرت مونيك لوران، وزوج أختها، وصديقها النادل كرة روليت يتم التحكم فيها عن بُعد بواسطة ريموت كنترول صغير وضعوه في علبة سجائر. بواسطة هذا الجهاز تمكنوا من تغيير مسار الكرة في كل الدورات التي يُراهِنوا عليها مما جعلهم يحصلون على مكاسب ضخمة. وبعد أن تم اكتشاف أمرهم أطلقت الصحافة الفرنسية عن هذه الحادثة اسم "فضيحة حزمة السجائر الفرنسية". وإذا لم يكن لأحد أفراد أمن الكازينو الذين يجمعون اثنين واثنين معًا، فمن المحتمل ألا يتم القبض عليهم.

2. جوزيف جاغر

في القرن التاسع عشر، دخل البريطاني جوزيف جاغر إلى كازينو مونت كارلو ومعه حقائب من الأموال ثم ذهب قاصدًا طاولة الروليت ووضع رهانًا بقيمة 450 ألف دولار على لعبة الروليت، أعتقد الجميع أنه لصًا جاء بهدف غسيل أمواله أو مجنونًا وقضى مُديرو الكازينو فترة طويلة إلى أن تمكنوا من معرفة ما هو سر هذا اللاعب! فقد عين جاغر ستة موظفين لتسجيل النتائج العاب الروليت في الكازينو، ومن تحليل هؤلاء الموظفين استنتج أن هناك رقمًا واحدًا يظهر في كثير من الأحيان وذلك بسبب أن عجلة غير متوازنة. وبسبب هذه الخيل قامت الكازينوهات بفحص أجهزتها كثيرًا.

3. فريق MIT

قامت مجموعة من طلاب معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وطلاب كلية هارفارد للأعمال بإنشاء فريق يستخدم خدعة عدّ البطاقات في لعبة البلاك جاك للحصول على أرباح تضمن لهم الإنفاق على دراستهم الجامعية، وقد تم تجسيد قصتهم في فيلم 21.