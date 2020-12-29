مستشار الرئيس للصحة: لسنا في ذروة الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 07:40 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن ما تردد عن وصول مصر لذروة الموجة الثانية لفيروس كورونا غير صحيح، مشيرًا إلى أن أعداد الإصابات في تزايد ولكن لا يمكن تحديد الذروة إلا بعد استقرار الحالات كما حدث في الموجة الأولى.

وأضاف "تاج الدين" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء: "ليس من مصلحة أحد إخفاء أرقام الإصابات الحقيقية بفيروس كورونا، ولكن من الصعب الوصول للرقم الدقيق لأن هناك بعض الأعداد التي تعالج خارج وزارة الصحة في أماكن أخرى".

وتابع "هناك بعض الحالات التي لا تظهر عليها عدوى ولذلك لا يتم تسجيلها على أنها فيروس كورونا، وأخرى يختلط فيها أعراض الكورونا مع أعراض الأنفلونزا وهي نسبة ليست قليلة، ولذلك لم ننكر أن الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة ليست النهائية وهذا ليس للإخفاء ولكن نتيجة للمرض أو سلوكياته وتداعياته".

وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، على ضرورة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للتقليل من انتشار العدوى، مشددًا على الالتزام بالنظافة الشخصية والبعد عن التجمعات باعتبارها عوامل وقائية يجب إتباعها لتقليل انتشار المرض.

وتابع مستشار وزير الجمهورية لشؤون الصحة أن هناك دراسات على العينات فنية وطبية وصيدلانية حتى تأخذ المشروعية، مشددة أن الدولة لن تسمح بغير ذلك، كما أن هناك خطة للتعامل مع الفيروس على حسب تطورات الأوضاع وحاجة كل مرحلة.

هذا وقد اعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 421 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 110436 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1359 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 61 جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 133900 حالة من ضمنهم 110436 حالة تم شفاؤها، و7466 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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