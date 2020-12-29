إيسكو يحسم مصيره مع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الإسباني فرانشيسكو إيسكو نجم ريال مدريد الإسباني يقترب من الرحيل عن صفوف الملكي وعلى الرغم من ذلك فإنه من الصعب رحيله عن ريال مدريد في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.





وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن إيسكو يرغب في الإنتقال إلى أشبيلية الإسباني والعمل مرة أخرى تحت قيادة المدير الفني الإسباني جولين لوبيتيجي.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إيسكو يمتلك عقداً مع ريال مدريد حتى عام 2022 ويتقاضى راتبًا يبلغ قدره 7 ملايين يورو ولكن لا يحظي بثقة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن إيسكو مطلوب في العديد من الأندية على رأسها يوفنتوس وإنتر ميلان الإيطاليين وآرسنال وإيفرتون الإنجليزيين ولكن النجم الإسباني يرغب في الإنضمام إلى أشبيلية وإستعادة مستواه تحت قيادة لوبيتيجي.



