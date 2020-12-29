تاج الدين: لا يوجد ميعاد محدد لانتهاء الموجة الثانية من فيروس كورونا

Advertisements

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إن فيروس كورونا تسبب في إجهاد العالم كله، مشيرًا إلى أنه من المتوقع خلال الشهور القادمة أن تشهد زيادة في حالات الإصابة.



وأضاف "تاج الدين" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء أنه حتى الآن لا يوجد ميعاد محدد لانتهاء الموجة الثانية من فيروس كورونا.



وأشار إلى أن التحور الذي حدث خلال الفترة الماضية طبيعي لأن التحور في الفيروس هو شيء علم، موضحًا أن اللقاحات التي تم تصنيعها تستطيع التعامل مع هذا التحور لأن هذا التحول ليس جذري.



وأوضح أن زيادة الحالات كانت متوقعة في فصلي الخريف والشتاء، لافتًا إلى أن الحالات ما بين بسيطة ومتوسطة وشديدة وحرجة، كما أن هناك فئة من المواطنين قد تصاب بالفيروس ولا تظهر عليهم أعراض.



وفيما يتعلق ببدء التطعيم باللقاح الصيني "سينوفارم" أشار إلى أن هيئة الدواء المصرية تجري عليه بعض الدراسات وتراجع هذا الملف ومدى صلاحيته وتأثيره وأمانه وفعاليته.



وتابع مستشار وزير الجمهورية لشؤون الصحة أن هناك دراسات على العينات فنية وطبية وصيدلانية حتى تأخذ المشروعية، مشددة أن الدولة لن تسمح بغير ذلك، كما أن هناك خطة للتعامل مع الفيروس على حسب تطورات الأوضاع وحاجة كل مرحلة.



هذا وقد اعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 421 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 110436 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1359 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 61 جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 133900 حالة من ضمنهم 110436 حالة تم شفاؤها، و7466 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.