عزة مصطفى لـ "الأوقاف": "عبد الله رشدي موظف عندكم ليه"



وتابعت:"تصريحات عبد الله رشدي تثير الفتن، ولا أعلم ماذا تنتظر وزيرة الأوقاف"

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وهنأ فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بابا الفاتيكان والمسيحيين حول العالم بعيد الميلاد.



انتقدت الإعلامية عزة مصطفى، تحريم الشيخ عبد الله رشدي، لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد.وتساءلت خلال برنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء: "وزارة الأوقاف سايبة عبد الله رشدي موظف ليه، مستنياه يقول إي تاني".