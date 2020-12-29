عزة مصطفى لـ "الأوقاف": "عبد الله رشدي موظف عندكم ليه"
الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 07:19 م
داليا الحسين
انتقدت الإعلامية عزة مصطفى، تحريم الشيخ عبد الله رشدي، لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد.
وتساءلت خلال برنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء: "وزارة الأوقاف سايبة عبد الله رشدي موظف ليه، مستنياه يقول إي تاني".
وتابعت:"تصريحات عبد الله رشدي تثير الفتن، ولا أعلم ماذا تنتظر وزيرة الأوقاف"
.
وهنأ فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بابا الفاتيكان والمسيحيين حول العالم بعيد الميلاد.
وتساءلت خلال برنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء: "وزارة الأوقاف سايبة عبد الله رشدي موظف ليه، مستنياه يقول إي تاني".
وتابعت:"تصريحات عبد الله رشدي تثير الفتن، ولا أعلم ماذا تنتظر وزيرة الأوقاف"
.
وهنأ فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بابا الفاتيكان والمسيحيين حول العالم بعيد الميلاد.