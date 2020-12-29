بعد توجيه الرئيس بعلاجها على نفقة الدولة.. سيدة المنوفية: المرض خرب بيتي.. وربنا يعين السيسي



وناشدت سمير الرئيس السيسي بزيادة المعاش الذي تحصل عليه.



أعربت شيرين سمير، سيدة تعاني من السمنة المفرطة بالمنوفية، عن سعادتها بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاجها على نفقة الدولة.وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد": "بقول للرئيس ربنا يسترها معاك دنيا وآخرة، ويعينك علينا"، مشيرة إلى أنها متواجدة حاليا داخل مستشفى للمخ والأعصاب بشبين الكون.وأوضحت أن مندوبين من وزارتي الصحة والتضامن زاروها، لافتة إلى أنها تعاني من داء الفيل ولا تستطيع التحرك من السرير منذ عام ونصف.وأردف "الدنيا خربت معايا بسبب مرضي، وحصلت على قروض عديدة تسبب في حدوث أزمة مالية لها"، معلقة: عليا حوالي 20 قضية.