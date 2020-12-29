مستشار الرئيس: أرقام كورونا المعلنة تمثل المبلغ عنها وتم تشخيصها من السلطات الصحية فقط

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نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، التصريحات المنسوبة له على أحد المواقع الصحفية، وكان فحواها "أن إصابات كورونا تزاداد والفيروس لن يختفي في العام الجديد 2021".



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"،"أنه هذه التصريحات غير علمية وليست دقيقة، مؤكدًا أنه حريص على كل كلمة يتفوه بها في هذه الظروف التي لا تحتمل اللغط.



وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن ذروة كورونا تكون عندما نصل لعدد ثابت من الحالات ويبدأ عندها في الانخفاض.



ولفت إلى أن زيادة الإصابات بكورونا في تصاعد وانتشار الفيروس يتوسع وهذا متوقع في مثل هذه الأيام الباردة من قبل قدوم الشتاء.

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن ما يتم الإعلان عنه من إصابات كورونا هو عدد الحالات التي تم التبليغ عنها وتشخيصها من قبل السلطات الصحية.



وأكد أن خبرات المصريين في الموجة الأولى لكورونا جعل هناك قدرة على العزل المنزلي لحالات كورونا وتلقي العلاج بالمنزل، موضحا أن إصابات كورونا تكون حالتها الصحية خفيفة ومتوسطة وشديدة، والأخيرة هي التي تدخل المستشفيات والعناية المركزة وتكون حالات الوفيات من بينهم.



واستطرد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، يجب أن يكون هناك نوع من الاحتراز الشديد لعدم زيادة الإصابات بكوفيد – 19 ومن ثم زيادة الوفيات.



وأشار إلى أنه يتوجب على كل من يشعر بفقدان حاسة التذوق والشم وتعب في الجسم وارتفاع درجات الحرارة أن يتواصل مع الطبيب ويسرد له كل ما يعانيه خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة عليهم إبلاغ الطبيب بحالتهم المرضية.

