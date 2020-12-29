أحمد كريمة لـ عبد الله رشدي: "من يحرم تهنئة المسيحيين متنطع وجاهل"

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رد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على الآراء الشاذة المحرمة لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد.



وقال كريمة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد": "كل عام والعالم بأسره في خير وسلام ومحبة، وللأسف البعض يجترئ على الإفتاء دون دراية بالعلوم الفقهية"، مردفا: "لدينا أعياد ترتبط بمناسبات دينية مثل عيدي الأضحي والمبارك، ومناسبات أخرى كالهجرة والمولد النبوي، ولدينا مناسبات مجتمعية مثل عيد شم النسيم للمصريين، وعيد الأم".



وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر:"الرسول قال إن لكل قوم عيد، ويكفي أن القرآن الكريم عظم يوم مولد السيد المسيح عليه السلام"، متسائلا:"كيف يأتي متنطع وجاهل وينفي الاحتفال والاحتفاء بمولد السيد المسيح عليه السلام ؟".



وأردف:"رأي السلفيين وعبد الله رشدي بتحريم تهنئة المسيحيين شاذ وفتنة لم تعرفها المصريون إلى في فترة السبعينات".

