عاجل - بعد سيرينو.. الأهلي يخسر صفقة سوبر جديدة في الميركاتو الشتوي

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الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 08:31 م
بوابة الفجر
علاء خليف
كشفت ماجد العويس عضو مجلس إدارة العين الإماراتي عن اهتمام ناديي اتحاد جدة وبورتو البرتغالي بالتعاقد مع المهاجم التوجولي لابا كودجو لاعب الفريق العيناوي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبلة.

وقال "العويس" في تصريحات لموقع "البطولة" المغربي: "لابا كودجو تلقى العديد من العروض، أبرزها من نادي بورتو البرتغالي واتحاد جدة السعودي، فضلا عن الأهلي المصري الذي نكن له احتراما كبيرا".

وأضاف: "العين الإماراتي، غير مستعد للتخلي عن خدمات لابا كودجو خلال فترة الانتقالات القادمة".

وتابع تصريحاته: "لابا كودجو، سيمدد عقده رفقة العين في شهر يناير المقبل، لثلاثة مواسم قادمة، لحاجة الفريق لخدماته، في قادم الاستحقاقات، سواء على المستويين المحلي أو القاري".

وارتبط لابا كودجو بالانتقال إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في ظل رغبة مسئولي القلعة الحمراء في التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد لتعزيز هجوم الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

ودخل الأهلي في مفاوضات لضم لابا كودجو في الميركاتو الشتوي بعد فشل صفقة جاستون سيرينو لاعب ماميلودي صنداونز.

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