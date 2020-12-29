"القنصل الروسي": مركز العلوم نظم العديد من الفعاليات برغم كورونا داخل وخارج الإسكندرية

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 07:10 م
بوابة الفجر
فيروز حسني


قال القنصل "مراد جاتين" مدير المركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية، انه برغم من جائحة كورونا التي ضربت العالم في سنة ٢٠٢٠، نظم المركز العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والأدبية وغيرها، وصلت إلى 140فاعلية بين اون لاين، وفاعليات فعلية بالمركز، لجميع الفئات العمرية، والتي نجحت بشكل كبير، وحرص الجميع على الحضور.

وتابع أن عام 2020 هو عام التبادل الثقافي بين روسيا ومصر، وكان هناك اهتمام كبير بالمركز لتوسيع نطاق العمل بداخل الإسكندرية وخارجها حتي يمتد إلى سائر محافظات الجمهورية، ويكون عام لتوثيق المركز الثقافي الروسي.

وأضاف خلال لقاءه مع صحفيين الإسكندرية أنه تم تنظيمه للإعلان عن حصاد المركز خلال عام 2020، وأن الفعاليات كانت متنوعة الأشكال، بين فاعليات ثقافية، ومعارض فنية، وعروض الأفلام، والعديد من الانشطة، ومعارض رسم للأطفال.

وأكد« جاتين» أنه برغم تدخل جائحة كورونا تم توسيع حدود المركز وبالفعل تم إقامة فاعليات في العديد من المحافظات شملت«بورسعيد وطنطا ودمنهور وكوم حمادة بالبحيرة»، وهو ما سوف يتم أيضًا خلال العام المقبل،ليكون مثمر بالفعاليات الكثيرة وتبادل الوفود العلمية.

وقدم مدير المركز الروسي الشكر للصحفيين على مستوى محافظة الإسكندرية، لإهتمامهم بتسليط الضوء على الفعاليات والأنشطة التي يقوم بها المركز، والحرص على نشر الأخبار لحظة بلحظة، حيث وصل عدد النشرات والتقارير الخبرية نحو 150خبر بالجرائد والمواقع المصرية، مختتمًا اللقاء بتكريم عدد من صحفيو الإسكندرية على مجهوداتهم خلال عام 2020.
"القنصل الروسي": مركز العلوم نظم العديد من الفعاليات برغم كورونا داخل وخارج الإسكندرية
"القنصل الروسي": مركز العلوم نظم العديد من الفعاليات برغم كورونا داخل وخارج الإسكندرية
"القنصل الروسي": مركز العلوم نظم العديد من الفعاليات برغم كورونا داخل وخارج الإسكندرية
"القنصل الروسي": مركز العلوم نظم العديد من الفعاليات برغم كورونا داخل وخارج الإسكندرية
"القنصل الروسي": مركز العلوم نظم العديد من الفعاليات برغم كورونا داخل وخارج الإسكندرية
"القنصل الروسي": مركز العلوم نظم العديد من الفعاليات برغم كورونا داخل وخارج الإسكندرية
"القنصل الروسي": مركز العلوم نظم العديد من الفعاليات برغم كورونا داخل وخارج الإسكندرية
"القنصل الروسي": مركز العلوم نظم العديد من الفعاليات برغم كورونا داخل وخارج الإسكندرية
"القنصل الروسي": مركز العلوم نظم العديد من الفعاليات برغم كورونا داخل وخارج الإسكندرية
"القنصل الروسي": مركز العلوم نظم العديد من الفعاليات برغم كورونا داخل وخارج الإسكندرية
"القنصل الروسي": مركز العلوم نظم العديد من الفعاليات برغم كورونا داخل وخارج الإسكندرية
"القنصل الروسي": مركز العلوم نظم العديد من الفعاليات برغم كورونا داخل وخارج الإسكندرية
"القنصل الروسي": مركز العلوم نظم العديد من الفعاليات برغم كورونا داخل وخارج الإسكندرية
"القنصل الروسي": مركز العلوم نظم العديد من الفعاليات برغم كورونا داخل وخارج الإسكندرية
"القنصل الروسي": مركز العلوم نظم العديد من الفعاليات برغم كورونا داخل وخارج الإسكندرية
"القنصل الروسي": مركز العلوم نظم العديد من الفعاليات برغم كورونا داخل وخارج الإسكندرية
"القنصل الروسي": مركز العلوم نظم العديد من الفعاليات برغم كورونا داخل وخارج الإسكندرية
"القنصل الروسي": مركز العلوم نظم العديد من الفعاليات برغم كورونا داخل وخارج الإسكندرية
"القنصل الروسي": مركز العلوم نظم العديد من الفعاليات برغم كورونا داخل وخارج الإسكندرية
"القنصل الروسي": مركز العلوم نظم العديد من الفعاليات برغم كورونا داخل وخارج الإسكندرية
"القنصل الروسي": مركز العلوم نظم العديد من الفعاليات برغم كورونا داخل وخارج الإسكندرية
"القنصل الروسي": مركز العلوم نظم العديد من الفعاليات برغم كورونا داخل وخارج الإسكندرية
"القنصل الروسي": مركز العلوم نظم العديد من الفعاليات برغم كورونا داخل وخارج الإسكندرية
"القنصل الروسي": مركز العلوم نظم العديد من الفعاليات برغم كورونا داخل وخارج الإسكندرية

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