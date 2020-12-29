بلدية دبي تدعم قطاع الأعمال من خلال إعفاءات من الغرامات المضاعفة

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 07:42 م
بوابة الفجر

اطلقت بلدية دبي مبادرة إعفاء الشركات المخالفة لأحكام التشريعات المشمولة بالقرارات المختصة بمخالفات الصحة والسلامة المهنية، ومخالفات الصرف الصحي، ومخالفات النظافة العامة ومخالفات الفنادق من سداد الغرامات المترتبة عليهم نتيجة تطبيق حكم المضاعفة للمخالفات المحررة منذ عام 2017 ولغاية 2019 والاكتفاء بتحصيل قيمة الغرامات الأساسية المقررة على المخالفات قبل المضاعفة، على أن يتم سدادها قبل منتصف شهر فبراير لعام 2021.

وقال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي: تعد هذه المبادرة من أهم المبادرات التي تسعى من خلالها بلدية دبي إلى دعم الجهود الرامية إلى تيسير عمل الشركات والأنشطة التجارية في الإمارة وحرصا على مصالح مجتمع الأعمال الأمر الذي يعزز من المكانة المتفردة التي تحتلها دبي في مجال الاقتصاد وجذب الاستثمار وتسهيل سبل ممارسة العمل التجاري وفق المعايير الاستراتيجية المتمثلة في السلاسة والمرونة في تنفيذ الأحكام ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وأشارت منال بن يعروف مدير إدارة علاقات المتعاملين والشركاء بالبلدية إلى قيام بلدية دبي بإتاحة كافة قنواتها لتسهيل عملية الدفع على الفئات المستهدفة من قطاع الأعمال بحيث يمكنهم إتمام ذلك من خلال الموقع الإلكتروني او التطبيق الذكي لبلدية دبي .

كما أكد محمد راشد مدير إدارة الإيرادات العامة بالإنابة في البلدية على حرص الدائرة على طرح العديد من المبادرات التي من شأنها المساهمة في دعم قطاع الأعمال في إمارة دبي ودعا أصحاب الشركات إلى الاستفادة من المبادرة التي من شأنها تسهيل مزاولة الأعمال في الإمارة.

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