شباب الصحفيين إلي البرلمان الأوروبي ودكاكين حقوق الإنسان: أين أنتم من انتهاكات المواطنين في أوروبا

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 07:09 م
بوابة الفجر
الفجر


وجهت جبهة شباب الصحفيين رساله ناريه إلي البرلمان الأوروبي قائلة: أين أنتم من انتهاكات المواطنين في أوروبا بعد انتشار مقاطع فيديو لقوات الشرطة تقوم بالقبض على المواطنين بطريقة وحشية وطرحهم أرضا وسط صرخات مدوية من المقبوض عليهم والمارة بالشوارع.. وأين منظمات حقوق الإنسان التي صدعتنا كذبًا وزوار بشعارات وهمية وخطب رنانة عن حقوق الإنسان ولا انتم لا تروا إلا بعين جماعة الإخوان الإرهابية والدول التي ترعاهم وتوفر لهم الملاذ الآمن وتمولكم بملايين الدولارات

قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: البرلمان الأوروبي يكيل بمكيالين ترك الانتهاكات الصارخة في دول أوروبا على مراي ومسمع من الجميع وتفرغ لتنفيذ أجندات مسيسة بحثا عن المصالح الخاصة ونشر الفوضي في البلاد.

اضاف طوالة:لم نري دكاكين حقوق الإنسان التي تطلق على نفسها منظمات خرجت ولو ببيان واحد تدين وتشجب ما يحدث من تعرض مواطنين إلي ابشع صور التعذيب.. أليس هذا أولي بكم أن تساندوهم..لقد انكشفتم واصبحتم أوراقا محروقة.. أين حمرة الخجل يا بتوع المنظمات والبرلمان الأوروبي ؟؟

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يستقر على ثنائي ناري كبديل لصفقة سيرينو

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله لإفساد صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

تعرف على آخر تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الساحر

منذ ساعتين و 32 دقيقة

الزمالك يحسم مصير مصطفي محمد

منذ نصف ساعة

عاجل - إصابة نجم الأهلي أمام الاتحاد السكندري

منذ يوم

الزمالك يرفض رحيل مدافع الفريق لبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه بتكامل المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع إستراتيجية الدولة

منذ أقل من ساعتين

تحول مفاجئ بشأن أزمة مصطفى محمد مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عبدالحفيظ يكشف عن مدة غياب طاهر محمد

منذ حوالي 3 ساعات

إنتر ميلان يتحرك لضم مهاجم ليفربول

منذ ساعة

"بديل مصطفى محمد".. صفقة ذهبية على رادار الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

منذ يوم

السر وراء استبعاد جنش من قائمة الزمالك

منذ ساعتين و 7 دقيقة

إنفراد.. أبو العينين شحاتة مديرا فنيا للرجاء المطروحي

منذ أقل من نصف ساعة

كومان يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة

منذ ساعتين

ليفربول يستعد لإقحام أوريجي في صفقة تبادلية نارية

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:03 م

الزمالك يحسم مصير مصطفي محمد

تعرف على آخر تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الساحر

05:02 م

كومان يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة

05:33 م

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله لإفساد صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

10:33 م

تحول مفاجئ بشأن أزمة مصطفى محمد مع الزمالك

03:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»