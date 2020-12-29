شباب الصحفيين إلي البرلمان الأوروبي ودكاكين حقوق الإنسان: أين أنتم من انتهاكات المواطنين في أوروبا



اضاف طوالة:لم نري دكاكين حقوق الإنسان التي تطلق على نفسها منظمات خرجت ولو ببيان واحد تدين وتشجب ما يحدث من تعرض مواطنين إلي ابشع صور التعذيب.. أليس هذا أولي بكم أن تساندوهم..لقد انكشفتم واصبحتم أوراقا محروقة.. أين حمرة الخجل يا بتوع المنظمات والبرلمان الأوروبي ؟؟

وجهت جبهة شباب الصحفيين رساله ناريه إلي البرلمان الأوروبي قائلة: أين أنتم من انتهاكات المواطنين في أوروبا بعد انتشار مقاطع فيديو لقوات الشرطة تقوم بالقبض على المواطنين بطريقة وحشية وطرحهم أرضا وسط صرخات مدوية من المقبوض عليهم والمارة بالشوارع.. وأين منظمات حقوق الإنسان التي صدعتنا كذبًا وزوار بشعارات وهمية وخطب رنانة عن حقوق الإنسان ولا انتم لا تروا إلا بعين جماعة الإخوان الإرهابية والدول التي ترعاهم وتوفر لهم الملاذ الآمن وتمولكم بملايين الدولاراتقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: البرلمان الأوروبي يكيل بمكيالين ترك الانتهاكات الصارخة في دول أوروبا على مراي ومسمع من الجميع وتفرغ لتنفيذ أجندات مسيسة بحثا عن المصالح الخاصة ونشر الفوضي في البلاد.