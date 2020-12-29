إنفراد.. أبو العينين شحاتة مديرا فنيا للرجاء المطروحي

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نجح مجلس إدارة نادي الرجاء برئاسة سعد صندوق في التعاقد مع أبو العينين شحاتة لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم خلفا لمحمد عبد السميع الذي تقدم بإستقالتة بعد تدهور نتائج الفريق.



وتم الإتفاق علي تعيين محمد بدر ليكون مساعدا للمدير الفني مع رضا أبو اليزيد المدرب العام للرجاء.



ويحتل الرجاء المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط عن مجموعة بحري بدوري القسم الثاني، جمعهم من التعادل في ثلاث مباريات مع فاركو، وكفر الشيخ، والمنصورة

وخسر في ثلاثة من بلدية المحلة، والأوليمبي، ودكرنس



أحرز هدف وحيد في مباراة فاركو للاعبة خالد أبو زيادة، وسكنت شباكة 6 أهداف.