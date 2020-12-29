فقدنا مبدع حقيقي.. رانيا محمود ياسين ترثي المخرج حاتم علي

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حرصت الفنانة رانيا محمود ياسين على نعى المخرج السوري حاتم علي ، الذي رحل عن عالمنا منذ ساعات عن عمر يناهز 58 عام إثر أزمة قلبية حادة.



ونشرت رانيا صورة للراحل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وكتبت : رحمة الله علي المبدع حاتم علي ، فقدنا مبدع حقيقي .. الله يرحمه ويغفرله ويشكنه فسيح جناته.



يشار أن حاتم علي تفوق في الكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، ونال إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986، وهو عضو في نقابة الفنانين في سوريا، وبدأ مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقي من خلال مسلسل "دائرة النار" عام 1988.



وقدم حاتم علي العديد من المسلسلات الناجحة منها مسلسل "صقر قريش"، "ربيع قرطبة"، و"ملوك الطوائف"، و"الملك فاروق"، و"عمر"

، مسلسل "حجر جهنم" ، و"كأنه امبارح"، وأهو دا اللى صار".