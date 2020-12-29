فقدنا مبدع حقيقي.. رانيا محمود ياسين ترثي المخرج حاتم علي

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 07:05 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
حرصت الفنانة رانيا محمود ياسين على نعى المخرج السوري حاتم علي ، الذي رحل عن عالمنا منذ ساعات عن عمر يناهز 58 عام إثر أزمة قلبية حادة.

ونشرت رانيا صورة للراحل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وكتبت : رحمة الله علي المبدع حاتم علي ، فقدنا مبدع حقيقي .. الله يرحمه ويغفرله ويشكنه فسيح جناته.

يشار أن حاتم علي تفوق في الكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، ونال إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986، وهو عضو في نقابة الفنانين في سوريا، وبدأ مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقي من خلال مسلسل "دائرة النار" عام 1988.

وقدم حاتم علي العديد من المسلسلات الناجحة منها مسلسل "صقر قريش"، "ربيع قرطبة"، و"ملوك الطوائف"، و"الملك فاروق"، و"عمر"
، مسلسل "حجر جهنم" ، و"كأنه امبارح"، وأهو دا اللى صار".

أخبار تهمك

كومان يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة

منذ ساعتين

عبدالحفيظ يكشف عن مدة غياب طاهر محمد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يستقر على ثنائي ناري كبديل لصفقة سيرينو

منذ حوالي 9 ساعات

إنتر ميلان يتحرك لضم مهاجم ليفربول

منذ ساعة و 6 دقيقة

الزمالك يرفض رحيل مدافع الفريق لبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله لإفساد صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

السر وراء استبعاد جنش من قائمة الزمالك

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. السيسي يوجه بتكامل المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع إستراتيجية الدولة

منذ أقل من ساعتين

ليفربول يستعد لإقحام أوريجي في صفقة تبادلية نارية

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على آخر تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الساحر

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل - إصابة نجم الأهلي أمام الاتحاد السكندري

منذ يوم

"بديل مصطفى محمد".. صفقة ذهبية على رادار الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

تحول مفاجئ بشأن أزمة مصطفى محمد مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

إنفراد.. أبو العينين شحاتة مديرا فنيا للرجاء المطروحي

منذ نصف ساعة

الزمالك يحسم مصير مصطفي محمد

منذ 33 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:03 م

الزمالك يحسم مصير مصطفي محمد

تعرف على آخر تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الساحر

05:02 م

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله لإفساد صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

10:33 م

كومان يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة

05:33 م

تحول مفاجئ بشأن أزمة مصطفى محمد مع الزمالك

03:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»