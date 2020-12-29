الزمالك يحسم مصير مصطفي محمد

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 07:03 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن اقتراب الفريق الأبيض على الموافقة على رحيل مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

ويضغط مصطفى محمد علي نادي الزمالك للرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة، من أجل خوض تجربة احترافية، بعدما تلقى عرضًا جديدًا من نادي سانت إتيان الفرنسي.

ووافقت إدارة نادي الزمالك على رحيل مصطفى محمد، في ظل الضغوطات الكبيرة من جانب اللاعب والتراجع عن قرار عدم بيعه.

ووضع مسؤولي نادي الزمالك نسبة 20% خاصة بإعادة بيع اللاعب في المستقبل، حيث سيحصل الفريق الأبيض على عائد كبير في المستقبل من وراء بيع مصطفى محمد.

ويسعى مسؤولي نادي الزمالك، للبحث عن مهاجم قوي خلال الفترة المقبلة، من أجل قيادة هجوم الفريق، ليحل محل مصطفى محمد.

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