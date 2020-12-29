لامبارد يكشف عن سبب النتائج السلبية لتشيلسي

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 07:00 م
بوابة الفجر
كشف المدير الفني لتشيلسي فرانك لامبارد عن سبب النتائج السلبية للفريق وانه يفتقد بشدة لإبداع النجم المغربي المصاب حكيم زياش 

وخرج زياش مصابا في عضلات الفخذ الخلفية في انتصار تشيلسي على ليدز يونايتد في الخامس من ديسمبر . وفاز تشيلسي مرة واحدة فقط في خمس مباريات بالدوري من وقتها وخسر في ثلاث وتعادل 1-1 اليوم الاثنين مع أستون فيلا.

وقال لامبارد : أعتقد أنه في وجود حكيم والطريقة التي يلعب بها كان لاعبا مؤثرا جدا فيما يتعلق بصناعة الأهداف والفرص وهز الشباك. كنا نلعب بسلاسة كبيرة وقتها. نفتقد بشدة لاعبين مثله وننتظر عودته.

وعبر لامبارد عن أمله في مشاركة زياش يوم الأحد إذا أقيمت المباراة في موعدها بعد تأجيل مواجهة مانشستر سيتي وإيفرتون يوم الاثنين بسبب تقارير عن ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف سيتي.

وأشاد مدرب تشيلسي بلاعبه كالوم هودسون أودوي وهو جناح آخر في الفريق بعد مشاركته الأساسية النادرة يوم الاثنين عقب مشاركته بديلا في الشوط الثاني من الهزيمة 3-1 أمام ارسنال يوم السبت.

وقال لامبارد : التمرير وإنهاء الهجمات من الأمور المهمة في اللعبة. وحث هودسون-أودوي على صناعة الفرص لزملائه والتسجيل.

وأضاف: لو نظرتم إلى إحصاءات أبرز اللاعبين الذين شغلوا مركز الجناح في الدوري الممتاز في السنوات الأخيرة ستجدون أن كالوم يملك بالطبع القدرات المطلوبة للانتقال إلى المرحلة التالية في تطوره.


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