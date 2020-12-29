ريم مصطفى توجه رسالة لـ إسعاد يونس بعد حلقتها في "صاحبة السعادة"

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 06:59 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

أعربت الفنانة ريم مصطفى، على سعادتها بظهورها مع الاعلامية اسعاد يونس امس في برنامج صاحبة السعادة المذاع على قناة dmc .


حيث قام "مصطفى" بنشر صورة تجمع بينهم عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" من كواليس تصوير الحلقة وعلقت قائلة: " من أمتع الحلقات كان ليا الشرف يا استاذة شكرا لكل فريق العمل". 


يذكر أن شاركت ريم مصطفى مؤخرا في مسلسل "شديد الخطورة" مع أحمد العوضي، وعرض على منصة watch it، ويعد أول مسلسل يتضمن 7 حلقات.


ويشارك في بطولته كل من رياض الخولي، هادي الجيار، ناهد رشدي، حسنى شتا، خالد كمال، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد سيد بشير، إخراج حسام على، وإنتاج سينرجي.

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صاحبة السعادة ريم مصطفى الفنانة ريم مصطفى

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