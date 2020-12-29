بهذه الكلمات.. وفاء صادق تنعى المخرج السوري حاتم علي





ونشرت وفاء صورة للراحل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وكتبت : ورحل عن عالمنا مبدع موهوب آخر ، المخرج الموهوب حاتم علي .. البقاء والدوام لله أسالكم الدعاء والفاتحة.





يشار أن حاتم علي تفوق في الكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، ونال إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986، وهو عضو في نقابة الفنانين في سوريا، وبدأ مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقي من خلال مسلسل "دائرة النار" عام 1988.





وقدم حاتم علي العديد من المسلسلات الناجحة منها مسلسل "صقر قريش"، "ربيع قرطبة"، و"ملوك الطوائف"، و"الملك فاروق"، و"عمر"

، مسلسل "حجر جهنم" ، و"كأنه امبارح"، وأهو دا اللى صار".

حرصت الفنانة وفاء صادق على نعى المخرج السوري حاتم علي ، الذي رحل عن عالمنا منذ ساعات عن عمر يناهز 58 عام إثر أزمة قلبية حادة.