6 يناير .. محاكمة أب بتهمة ضرب نجله بكابل كهرباء بعد ان طالبه بأجر طبيب بقليوب

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قررت محكمة جنح قليوب، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة الأب المتهم بضرب نجله، بكابل كهربائي، إثر مطالبته له بأموال للذهاب للطبيب، إلى جلسة 6 يناير المقبل، لعدم الاختصاص الرقمي.



وكان المستشار محمد حته المحامي العام الأول لنيابات جنوب بنها، قد أحال الأب لمحكمة الجنايات بتهمة تعريض حياة صغير للخطر، لمنعه من الطعام لمدة 24 ساعة، وحيازة سلاح أبيض "سلك كهربائي"، وتهمة الضرب.



وقررت نيابة مركز قليوب في وقت سابق إحالة الطفل للطب الشرعي لبيان ما به من إصابات، بعد تعدى والده عليه بالضرب بواسطة كابل كهربائي، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وضبط الأب، حيث أثبتت التحريات تورط الأب في الواقعة.



وكان اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا، من المقدم طه حسين رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، يفيد بتلقية بلاغًا من جدة الطفل "أ.ا.ع" 13 عامًا، بالصف الثاني الإعدادي، يفيد بتعدي والده عليه ومنعه من الطعام 24 ساعه بسبب مطالبته له بأموال للذهاب للطبيب بعد انقطاعه عن دفع المصروفات الشهرية له وشقيقه بعدما انتقلا للعيش مع جدتهما عقب طلاق لوالدتهما وتزوجها.



وكشفت التحريات وأقوال جدة الطفل وشقيقه إن والد الطفل اعتاد طيلة عمره على تعذيب أطفاله، مثلما كان يقوم بتعذيب ابنتها (زوجته) على مدار 5 سنوات، حتى جرى الطلاق وأن الطفل «أبو بكر»، وشقيقه «عثمان»، يعيشان معها منذ عام، وأن والدهما كان يدفع لهما 600 جنيه نفقة لكل طفل بطريقة ودية إلا أنه في الفترة الأخيرة أصبح يماطل وعندما ذهب إليه نجله «أبو بكر»، لمطالبته بمبلغ 300 جنيه، مقابل ثمن الكشف عند طبيب نفسي ضربه ضربا مبرحا.

وأشارت التحقيقات ان الجدة أتهمت الأب بأنه سبب تعبهما النفسي الشديد، بسبب ضربه لهما وأنها قامت بالكشف عليهم فأرشدها الأطباء إلى ضرورة عرضهم على طبيب نفسي لأنهم بحاجة إلى تأهيل للخروج من تلك الحالة التي يعانون منها وطالبت الجدة بحق الأطفال مؤكدة أن والدهم يجب أن ينفق عليهم بجانب حقهم فما تعرضوا عليه من ضرب وإهانة.