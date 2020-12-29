فريق طبي بقنا العام ينجع في إجراء عملية جراحية دقيقة لمريضة تعاني من بتر

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 06:54 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد

نجع فريق طبي بمستشفي قنا العام، من إجراء عملية جراحية دقيقة لمريضة تعاني من بتر غير كامل بالطرف السفلي الأيمن، والتعامل مع حالتها طبقًا للمعايير الطبية.

وتكون الفريق من الدكتور عماد الطيب، استشارى جراحة التجميل، والدكتور محمد عبد المجيد الضبع، استشارى ورئيس قسم العظام، والدكتور أحمد عاشور، أخصائي التخدير والعناية المركزة، تنفيذَا لتعليمات الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتور محمد الديب، مدير مستشفي قنا العام.

وأوضح الدكتور محمد الديب، مدير المستشفي، أن الفريق تعامل مع العملية الدقيقة رغم إصابة المريضة بالسكر ومضاعفاته وقصور الشرايين التاجية، والتعامل مع الحالة طبقا للمعايير الطبية، لافتًا أن المريضة تتعافي الآن بالمستشفى، مقدمًا الشكر للفريق الطبي وطاقم التمريض بمستشفى قنا العام.

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