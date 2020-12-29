بصورة كوميدية.. حمدي الميرغني يهنئ أوس أوس بعيد ميلاده

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حرص نجم مسرح مصر حمدي الميرغني على تهنئة صديقه أوس أوس بعيد ميلاده الذي يحل اليوم التاسع والعشرين من شهر ديسمبر.





ونشر حمدي صورة تجمعهما ، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عليها قائلاً :"كل سنة وانت أطيب خلق الله، كل سنة وانت الجدع أبو قلب أبيض، كل سنة وانت صاحبي وأخويا وتوأمي، يارب تبقي سنه سعيدة عليك ياخويا".





وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان حمدي الميرغني الدرامية مسلسل"اتنين في الصندوق"، الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي، وهو ﺗﺄﻟﻴﻒ لؤي السيد، ﺇﺧﺮاﺝ محمد مصطفى، بطولة محمد أسامة "أوس أوس"، بيومي فؤاد، إنتصار، حجاج عبدالعظيم، محمود البزاوي.