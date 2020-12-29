أحمد دياب : احتراف لاعبي زد اف سي هدفنا الرئيسي

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 06:45 م
نادي زد
نادي زد
الفجر الرياضي

بعد نجاح كبير حققه فريق زد اف سي وتصدره المجموعة الثانية في مباريات دوري القسم الثاني بقيادة أسامه نبيه برصيد ١٢ نقطة . ويأتي ذلك النجاح المبهر نتيجة لمجهودات نادي زد المستمرة في توفير أفضل البرامج التدربية الحديثة لتأهيل لاعبي نادي زد أف سي ليصبحوا على مستوى عالمي من الاحترافية.

ويعتزم نادي زد اف سي دائماً تقديم مستوى مختلف وتحسين مستوى المنافسه بالبطولات ،وذلك عن طريق منح فرص جديدة للمواهب الشابة من أجل إحتراف كرة القدم، مما جعل لاعبي فريق زد اف سي محل أنظار للأندية العالمية.

وفي إطار ذلك صرح النائب أحمد دياب الرئيس التنفيذي لنادي زد:" بأن إدارة نادي زد أف سي فخورة بأن لاعبيهم من الأعمار السنية المختلفة أصبحوا محل أنظار الكثير من الأندية الرياضية على مستوى العالم، ومنهم اللاعب/ موفق رامي رضوان عوض الله، وهو أحد نجوم فريق ٢٠٠٥ المكون من نجوم آخرين حيث ظهرت موهبتهم خلال الفترة القصيرة الماضية من خلال البطولات المحلية والدولية."

وأكد دياب أيضاً، "على أن استراتيجية نادي زد وضعت برؤية واضحة منذ البداية، وهي التركيز على تأسيس أبنائنا من الناشئين والبراعم بفكر احترافي للوصول إلى مستوى عالمي، ليس فقط للمنافسة على البطولات المحلية بل ولتصدير هذه المواهب للدوريات والأندية العالمية."

الجدير بالذكر أن نادي زد منذ نشأته حرص على تطبيق الفلسفة الخاصة به وهي التركيز على صناعة ناشئ محترف بصفات عالمية بالتعاون مع بروسيا دورتموند. وأن نادي زد هو أول نموذج استثمار ریاضي متكامل وضع برسالة ورؤية عالمية بروح مصرية بدءاً من الاكادیمیة والنادي والاستاد وصولا إلى أول جامعة ریاضیة ومستشفى ریاضیة في مصر والمنطقة.

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