السجن المشدد 7 سنوات على 4 شباب في كفر الشيخ لتعديهم علي آخر جنسيا

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أصدرت محكمة الجنايات بمحافظة كفر الشيخ "الدائرة الرابعة " برئاسة المستشار حسام الدين صالح، حكمها بمعاقبة 4 شباب، بالسجن المشدد 7 سنوات لكل منهم، لإستدراجهم شاب أخر وقاموا بالتعدي عليه جنسيا وتصويره.



وصدر الحكم عضوية المستشارين محمد السيد عبده، وخالد رشاد، في تلك القضية المسجلة برقم 6875 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة البرلس، والمقيدة برقم 1125 لسنة 2020 كلي كفر الشيخ



وتبين من أوراق القضية أن المتهمين ال 4 وهم "عمر.ح."، 17 عامًا، صياد،،" حسام.ع."، 19 عامًا، و"محمد.م.م."، 21 عامًا، صياد، وزميلهم "مسعد.م.ا" هتكا عرض المجني عليه"محمد.ع.ا"، ونزعوا عنه بنطاله، وحاولوا التعدي عليه جنسيًا، كما صوروا المجني عليه أثناء ارتكاب الجريمة، وصورو مقطع فيديو وصورا إباحية للمجني عليه مهددين إياه بنشرها إن لم يرضخ مرة أخري لهم أو قام بالإبلاغ عنهم.