بعد تغريدة زوجته.. أردوغان يتجاهل معاناة الأتراك ويلتقط صورا تذكارية مع "حمص"

في الوقت الذي يعاني فيه الشعب التركي من تفشي لجائحة كورونا المستجدة، بسبب السياسات الفاشلة لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلا أن أردوغان وقرينته تجاهلوا معاناه الأتراك، قرروا التقاط عدد من الصور مع كلب معاق يدعى "حمص".

ونشرت أمينة أردوغان، على حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورا لها برفقة أردوغان والكلب "حمص"، بعدما زارت ملجأ يديكولي للحيوانات في الفاتح بإسطنبول وتابعت حالة الكلب "حمص" الذي خضع لأربع عمليات جراحية بسبب كسور في الفخذ نتيجة لحادث مروري.

وأعلنت وزارة الصحة التركية مساء أمس الإثنين، عن الحصيلة اليومية لفيروس كورونا في البلاد، حيث تم تسجيل 15197 إصابة جديدة، بينهم 2816 مصاب ظهرت عليه الأعراض.

جاء ذلك وفق ما نشرته الوزارة عبر الموقع المخصص لبيانات فيروس كورونا، وبحسب ما ترجمت وكالة "نيوترك بوست".

وتم تسجيل 257 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليتجاوز العدد الإجمالي لوفيات كورونا في تركيا الـ20 ألف.