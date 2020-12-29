الحماية المدنية تنقذ 3 أشخاص من عقار بولاق المنهار

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نجحت قوات الإنقاذ البري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، في إنقاذ مسنة وزوجها وشاب عقب احتجازهم جراء انهيار سلم العقار سكنهم المنهار بشارع ناهيا بمنطقة بولاق الدكرور، غرب المحافظة.



كشفت المعاينة الأولية والفحص أن الثلاثة الذين تم إنقاذهم يقيمون في وحدتين سكنيتين بالطابق الخامس (الأخير) بعقار انهارت درجات السلم ما تسبب في احتجازهم.



كانت أصيبت ربة منزل وابنتها إثر انهيار جزئي لعقار بشارع ناهيا بمنطقة بولاق الدكرور، غرب محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بانهيار جزئي لعقار بشارع ناهيا، بنطاق قسم شرطة بولاق الدكرور.



ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ بري بقيادة المقدم محمد إمام وملازم أول باسم إيهاب، وبالفحص والمعاينة تبين انهيار جزئي لسلم العقار، ما أسفر عن إصابة ربة منزل وابنتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلهما إلى المستشفى، وحالتهما الصحية مستقرة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.