البيئة تقرر إلغاء أى احتفالات بالمحميات المركزية ووقف الزيارات حتى أول يناير

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 06:35 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أعلنت وزارة البيئة، اليوم عن توقف استقبال الزيارات بمحميات المنطقة المركزية لمدة يومان فى الفترة من 31 ديسمبر الجارى وحتى الاول من يناير من العام الجديد واقامة اى احتفالات بها للقيام بأعمال الصيانة العاجلة والطارئة وذلك فى اطار خطة الوزارة لتطوير نظم الادارة والخدمات بالمحميات

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى بيان، ان هذا القرار يستهدف استمرار أعمال الصيانة للخدمات المقدمة للزوار ضمن خطة تحديث وتطوير نظم الادارة والخدمات المقدمة للزوار لضمان توفير تجربة فريدة ومميزة لرواد المحميات المركزية من محبى السياحة البيئية.
  
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن الغلق يأتى لضمان سلامة الزوار أثناء إجراء اعمال الصيانة العاجلة والطارئة لتلك المحميات والتى تشمل مداخل المحميات ومواقع التخييم وأماكن ومسارات الخروج بما يوفر الراحة والاستمتاع اثناء التواجد بالمحمية.
 
جديرا بالذكر أن محميات المنطقة المركزية تضم محميات وادى دجلة والغابة المتحجرة وقبه الحسنة بالإضافة الى محميات الفيوم وتشمل وادى الريان – قارون.
 

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