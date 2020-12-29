نسرين طافش عن المخرج السوري حاتم علي : "قامة استثنائية في سوريا والفن العربي"





ونشرت نسرين صورة للراحل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، هو قامة استثنائية في سوريا والفن العربي أول من قدملي انطلاقتي الحقيقية بدور البطولة بمسلسل ربيع قرطبة بعد ما شافني بإحدى الإمتحانات بالمعهد العالي للفنون المسرحية وكان عام بدرس السنة الرابعة بهداك الوقت ، عملت معه أجمل الأعمال التغريبة الفلسطينية على طول الأيام وأحلام كبيرة.





وتابعت قولها : الخبر اليوم كان صادم وخاصة لما تكتشف إنه كان بقلبك كلمات امتنان وتقدير أكتر من اللي نقال ، يارب تكون لروحو عسى أن تحلق بسلام ، ولأستاذتي الحبيبة دلع الرحبي زوجته ولأولاده الصبر .. وداعاً حاتم علي.





يشار أن حاتم علي تفوق في الكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، ونال إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986، وهو عضو في نقابة الفنانين في سوريا، وبدأ مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقي من خلال مسلسل "دائرة النار" عام 1988.





وقدم حاتم علي العديد من المسلسلات الناجحة منها مسلسل "صقر قريش"، "ربيع قرطبة"، و"ملوك الطوائف"، و"الملك فاروق"، و"عمر"

، مسلسل "حجر جهنم" ، و"كأنه امبارح"، وأهو دا اللى صار".

حرصت الفنانة نسرين طافش على نعى المخرج السوري حاتم علي ، الذي رحل عن عالمنا منذ ساعات عن عمر يناهز 58 عام إثر أزمة قلبية حادة.