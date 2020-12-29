أحمد سعد يكشف لـ"الفجر الفني" عن موعد طرح أغنيته الجديدة "رسالة"

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 06:27 م
بوابة الفجر
نادين أحمد نجدي
كشف الفنان أحمد سعد عن موعد طرح أغنيته الجديدة "رسالة"، التي ينتظرها جمهوره.


وفي تصريح خاص لـ"الفجر الفني" قال أحمد سعد :" سيتم طرح أغنية "رسالة " غداً في تمام الساعة الخامسة مساءاً إن شاء الله ، وهي من كلمات ..ادم...الحان.. ايمن هلال....توزيع..ميدو مزيكا ".


وكان الفنان هاني شاكر، والنجم أحمد سعد، قد طرحا كليب أغنيتهما الجديدة "يا بخته" على القناة الرسمية للأخير على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، فيما حققت الأغنية أكثر مليون و50 ألف مشاهدة خلال 3 أيام فقط.


وتقول كلمات الأغنية"يا بخته اللي إحنا من بخته نحبه وقلبنا ياخده نشيله حتى فوق الراس وياخد عمرنا براحته يا بخته اللي إحنا من بخته نحبه وقلبنا ياخده لكن يا خساره عالخاينين كفايه خيانه بوخته...إحنا اللي يبيعنا مايلزمناش هو اللي هيخسر ليالينا، وحيخسر برضه أمان وحنان مش ممكن يتشاف بعدينا..بنكون وش السعد عليهم وعملنا أكتر ماللي علينا، ده اللي يقدرنا يشوف خيرنا وعينينا ياخدها اللي شارينا...ويا بخته اللي إحنا من بخته نحبه وقلبنا ياخده نشيله حتى فوق الراس وياخد عمرنا براحته ويا حظه اللي إحنا من حظه عينينا ياخدها ونعزه، حبيبنا طالما قدرنا يخش القلب ويهزه..ماقدرناش مايلزمناش طالما شيطانه بيوزه، ويا حظه اللي إحنا من حظه عينينا ياخدها ونعزه".

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