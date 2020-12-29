خبير اقتصادي: 130 الف طبيب في مصر لـ100 مليون مواطن

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قال شادي السعدني، الخبير الاقتصادي، إن عدد الاطباء في مصر يقدر حاليًا بـ 130 الف طبيب لـ100 مليون مصري، وهذا عدد قليل عند مقارنتهم بعدد الشعب المصري.



وشدد "السعدني"، خلال حواره مع الإعلامي رضا عبد الرحمن، ببرنامج "أفكار مؤثرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، على ضرورة الاهتمام بالتعليم بكافة صوره سواء التعليمي المهني أو التعليم الجامعي للعمل على تلبية احتياجات مصر من الكوادر البشرية في كافة المجالات.



ولفت إلى أن معدلات الانفاق الحكومي زادت خلال هذا العالم بشكل مبالغ فيه، رغم أزمة كورونا، مطالبًا هيئة الاستثمار بإزالة كافة العقبات أمام المستثمرين التي تتعامل مع الشركات التي تتكون من أقل من 20 فردًا على أنها شركات صغيرة، والشركات التي تتكون من أكثر من 20 فردًا على أنها شركات عملاقة وبصورة أخرى، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الأجنبية انخفضت بصورة كبيرة جدًا في مصر بعد جائحة كورونا.



