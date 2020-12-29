جامعة دمنهور تتراجع عن قرار فصل طالب أجرى مداخلة مع "الإبراشي"

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 06:25 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
قررت جامعة دمنهور عقد مجلس إستئناف طلابي عاجل للنظر في قرار مجلس تأديب كلية التجارة بفصل الطالب مصطفي شعلان بالفرقة الثانية بكلية التجارة، لمدة عام جامعي، وذلك بعد إجراؤه مداخلة هاتفية مع الاعلامي وائل الابراشي ببرنامج التاسعة المذاع علي القناة الأولي المصرية.

حيث تناولت المداخلة انتقاد الطالب لعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، كما تم عرض مجموعة من الصور للتكدس بين الطلاب، وناشد الطالب حينها رئيس جامعة دمنهور بالتحقيق فالأمر وسرعة تطبيق تلك الإجراءات حفاظا علي أرواح الطلاب.

وأكدت جامعة دمنهور في بيان قادر لها اليوم الثلاثاء، أن الجامعة لم تتخلي يومًا عن أبناءها الطلاب وأن حرية التعبير مكفولة للجميع، وتسعي لبناء جيل يعي جيدًا حجم المسؤولية وقدرها وأن الجامعة ستحقق في الأمر كله برمته مرة اخرى لإظهار الحقيقة ومعاقبة المخطئ.

كان الطالب المفصول "مصطفي شعلان" أكد أنه عندما تم التحقيق معه من أعضاء مجلس تأديب الكلية، وُجّه إليه سؤال عن سبب قيامه بإرسال فيديو يظهر التزاحم في قاعات كلية التجارة وذلك ببرنامج التاسعة مع الإعلامي وائل الإبراشي، وأفاد بوجود إصابات بكورونا داخل كلية الزراعة، وأنه تواصل مع الدكتورة عميد الكلية لنقلهم من قاعات السكاشن إلى المدرجات المخصصة للمحاضرات حفاظًا علي حياة الطلاب نظرًا لزيادة الأعداد واحتمالية انتشار فيروس كورونا، ولكن دون جدوى، الأمر الذي جعله يعرض مشكلتهم ببرنامج التاسعة مع الإعلامي وائل الإبراشي.

وأضاف "شعلان" أنه قام بتدعيم موقفه أمام لجنة التأديب بعرض مجموعة من الصور لمنشورات أساتذة بالجامعة تثبت إصابة أحدي الطالبات بكلية الزراعة بفيروس كورونا، ومنشورات أخري تطالب الطلاب المخالطين للطالبة بأخذ إجازة لمدة أسبوعين، وكذلك غلق المبني لمدة أسبوعين، ولكن دون جدوى، مؤكدا أنه سيتقدم بطعن علي قرار مجلس التأديب إلي رئيس الجامعة.

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