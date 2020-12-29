خبير اقتصادي:25% حجم انخفاض الانتاج الصناعي بسبب أزمة كورونا (فيديو)

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 06:42 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال شادي السعدني، الخبير الاقتصادي، إن هناك شريحة كبيرة من المواطنين تصل لـ25% دخلت تحت خط الفقر بسبب توقف أعمالهم نتيجة أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن مصر تشهد حاليًا انخفاض في معدل التصنيع، وهذا أدى لزيادة معدل البطالة، وانعدام مصدر الدخل لدى المواطنين.

وتابع "السعدني"، خلال حواره مع الإعلامي رضا عبد الرحمن، ببرنامج "أفكار مؤثرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الدولة عليها أن تقدم تسهيلات في ظل أزمة كورونا منها خفض قيمة الضرائب أو تأجيل تحصيلات الضرائب أو خفض قيمة فواتير الكهرباء، معقبًا: "لو عملنا الحاجات دي هنطلع من الأزمة".

وأشار إلى أن الانتاج الصناعي في مصر انخفض بنسبة 25%، وهذه نسبة كبيرة جدًا، وهذا ادى لانخفاض الناتج المحلي الاجمالي في النهاية، لافتَا إلى أن إعداد عملية انتعاش في الاقتصاد يكون بتخفيف الاعباء عن أصحاب المصانع، بدلًا من اغلاق هذه المصانع خلال الفترة المقبلة.

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