وداعاً صديقي الغالي.. منه فضالي تنعى المخرج حاتم علي

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 06:20 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
حرصت الفنانة منة فضالي على نعى المخرج السوري حاتم علي ، الذي رحل عن عالمنا منذ ساعات عن عمر يناهز 58 عام إثر أزمة قلبية حادة. 


ونشرت منه صورة للراحل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وكتبت : خبر صدمني وفاة المخرج السوري العظيم الأستاذ حاتم علي ، كان ليا الشرف اني اشتغلت معاك أهم وأجمل الأعمال لقلبي الملك فاروق ومش ناسية إيمانك بي كممثلة ، كنت صديق وأخ كنت فنان راقي ، وداعاً صديقي الغالي هتوحشني. 


يشار أن حاتم علي تفوق في الكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، ونال إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986، وهو عضو في نقابة الفنانين في سوريا، وبدأ مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقي من خلال مسلسل "دائرة النار" عام 1988.


وقدم حاتم علي العديد من المسلسلات الناجحة منها مسلسل "صقر قريش"، "ربيع قرطبة"، و"ملوك الطوائف"، و"الملك فاروق"، و"عمر"
، مسلسل "حجر جهنم" ، و"كأنه امبارح"، وأهو دا اللى صار".

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