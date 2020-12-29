البورصة الأمريكية تواصل كسر الأرقام القياسية اليوم الثلاثاء

واصلت البورصة الأمريكية تحطيم الأرقام القياسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع التفاؤل بشأن التحفيز واللقاح.





وأقر مجلس النواب مشروع قانون في وقت متأخر من الأمس لزيادة المدفوعات المباشرة للأفراد إلى 2000 دولار من 600 دولار المدرجة في حزمة الإغاثة التي وقعها الرئيس دونالد ترامب مؤخرًا.





ومع ذلك، يعارض الجمهوريون في مجلس الشيوخ المدفوعات المباشرة الأكبر على الرغم من مطالب ترامب.





وكشفت بيانات اقتصادية، نمو أسعار المنازل في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة في 6 سنوات.





وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، سجلت جميع المؤشرات مستويات قياسية، حيث ارتفع مؤشر "داو جونز" بنحو 0.6 بالمائة، أو ما يعادل 160 نقطة إلى 30573 نقطة.





كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.5 بالمائة إلى 3753 نقطة، وصعد "ناسداك" بنحو 0.4 بالمائة إلى مستوى 12951 نقطة.