الدوري الإنجليزي.. 18 إصابة بفيروس كورونا

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 05:59 م
بوابة الفجر
قامت رابطة الدوري الإنجليزي بالإعلان عن إصابة 18 من اللاعبين والأطقم في مختلف الأندية بفيروس كورونا المستجد اليوم الثلاثاء في آخر فحص تم إجراءه.


وكشفت الفحوص إيجابية 18 عينة من أصل 1749 شخصاً خضعوا للفحوص خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى يوم 27 من الشهر ذاته.


وذكرت الرابطة في بيان لها: "اللاعبون والموظفون الذين جاءت نتيجة عينتهم إيجابية سيخضعون للعزل الذاتي لمدة عشرة أيام".


وكان أعلى رقم في عدد الإصابات بكورونا في الفترة ما بين يومي التاسع وحتى 15 من نوفمبر الماضي، حيث وصل عدد العينات الإيجابية إلى 16.


وكانت مباراة إيفرتون أمام مانشستر سيتي، والتي كان مقررا لها الإثنين، قد تم تأجيلها بسبب تزايد عدد المصابين بكورونا في صفوف مانشستر سيتي.

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