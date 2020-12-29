مستشار الأوبئة: كورونا مستمر في 2021.. ولا يجب القلق من طفراته

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قال الدكتور عادل البلبيسي، مستشار الأوبئة، إن وباء كورونا لا ينتهي مع وجود اللقاح، مؤكدًا على ضرورة الانتظار حتى عام 2022 حتى نقول أنه تم السيطرة بالفعل على فيروس كورونا.



وأضاف "البلبيسي" في اتصال هاتفي على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء أن عدد إصابات فيروس كورونا وصلت إلى 80 مليون حالة ومليون و800 حالة وفاة وهي أرقام كبيرة ومرعبة.



وأشار إلى أن الوباء مستمر خلال عام 2021 حتى يتم تطعيم من 60 إلى 70% من سكان العالم ليتم بالفعل السيطرة على الوباء وقف انتشاره.



وأكد أن العالم ما يزال بحاجة إلى إجراءات الصحة العامة والابتعاد عن التجمعات والالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وإلا سيكون هناك ارتفاع جديد للإصابات.



وفيما يتعلق بتحورات الفيروس أشار مستشار الأوبئة إلى أنه لا يجب القلق من الطفرات، موضحًا أن هناك آلاف الطفرات حصلت في الفيروس منذ ظهوره أول مرة في الصين وحتى الآن لم تكن لها تأثير كبير على خصائصه.



هذا وقد اعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 421 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 110436 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1359 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 61 جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 133900 حالة من ضمنهم 110436 حالة تم شفاؤها، و7466 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.