تعادل غزل كفر الدوار مع إيتاي البارود في مؤجلات القسم الثالث





التعادل رفع رصيد الغزل إلى 3 نقاط بالمركز الرابع عشر، فيما وصل رصيد إيتاي إلى 5 نقاط بالمركز التاسع.





إدار اللقاء الحكم سيد منير عبد الوهاب، عاونه أحمد السيد عبد السميع، ومحمد عبد الله موسى.





ترتيب المجموعة الحادية عشر



1- المجد 10 نقاط

2- بترول الاسكندريه 8 نقاط

3- الترام 8 نقاط

4- نهضه العامريه 7 نقاط

5- بدر 7 نقاط

6- حوش عيسي 6 نقاط

7- مياه البحيره 6 نقاط

8- شباب المعمورة 6 نقاط

9- شباب القباري 5 نقاط

10- ايتاي البارود 5 نقطة

11- كفر بولين 3 نقاط

12- شباب العبور 3 نقاط

13- شباب الدلنجات 3 نقاط

14- غزل كفر الدوار3 نقطه

15- رشيد 2 نقاط

16ام في بي 1 نقاط





حسم التعادل السلبي لقاء غزل كفر الدوار ونظيرة فريق إيتاي البارود، في المواجهة القوية التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، بملعب شباب كفر الدوار ضمن مؤجلات دوري القسم الثالث.