تعادل غزل كفر الدوار مع إيتاي البارود في مؤجلات القسم الثالث

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 05:42 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
حسم التعادل السلبي لقاء غزل كفر الدوار ونظيرة فريق إيتاي البارود، في المواجهة القوية التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، بملعب شباب كفر الدوار ضمن مؤجلات دوري القسم الثالث.

التعادل رفع رصيد الغزل إلى 3 نقاط بالمركز الرابع عشر، فيما وصل رصيد إيتاي إلى 5 نقاط بالمركز التاسع.

إدار اللقاء الحكم سيد منير عبد الوهاب، عاونه أحمد السيد عبد السميع، ومحمد عبد الله موسى.

ترتيب المجموعة الحادية عشر

1- المجد 10 نقاط
2- بترول الاسكندريه 8 نقاط
3- الترام 8 نقاط
4- نهضه العامريه 7 نقاط
5- بدر 7 نقاط
6- حوش عيسي 6 نقاط
7- مياه البحيره 6 نقاط
8- شباب المعمورة 6 نقاط
9- شباب القباري 5 نقاط
10- ايتاي البارود 5 نقطة
11- كفر بولين 3 نقاط
12- شباب العبور 3 نقاط
13- شباب الدلنجات 3 نقاط
14- غزل كفر الدوار3 نقطه
15- رشيد 2 نقاط
16ام في بي 1 نقاط

أخبار تهمك

"بديل مصطفى محمد".. صفقة ذهبية على رادار الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

تحول مفاجئ بشأن أزمة مصطفى محمد مع الزمالك

منذ ساعتين و 47 دقيقة

السر وراء استبعاد جنش من قائمة الزمالك

منذ نصف ساعة

عاجل .. الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدق على حركة ترقيات التمثيل التجارى

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يرفض رحيل مدافع الفريق لبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله لإفساد صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

ليفربول يستعد لإقحام أوريجي في صفقة تبادلية نارية

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عبدالحفيظ يكشف عن مدة غياب طاهر محمد

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل - إصابة نجم الأهلي أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. وفيات كورونا تتجاوز الـ60 حالة في يوم واحد وتسجيل 1359 إصابة

منذ حوالي 17 ساعة

آخر تطورات إصابة ثنائي الاتحاد السكندري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يستقر على ثنائي ناري كبديل لصفقة سيرينو

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على آخر تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الساحر

منذ أقل من ساعة

كومان يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يُعلن رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة

منذ ساعة و 27 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:02 م

تعرف على آخر تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الساحر

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله لإفساد صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

10:33 م

تحول مفاجئ بشأن أزمة مصطفى محمد مع الزمالك

03:10 م

كومان يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة

05:33 م

عاجل.. الأهلي يستقر على ثنائي ناري كبديل لصفقة سيرينو

11:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»