شاهد.. دينا رامز عن عام 2020: قدر ولطف

Advertisements

وجهت الإعلامية دينا رامز، التهنئة إلى المصريين بمناسبة رأس السنة، قائلة "مرينا بمواقف مختلفة خلال 2020".



وقالت "دينا" خلال تقديم برنامجها "ست الستات" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء: "العد التنازلي لـ2020 بدأ وأيام قليلة وساعات قليلة وندخل على سنة جديدة".



وأضافت "خلال هذه السنة عدينا بحاجات كثيرة بخلاف الحاجة اللي كلنا اتفقنا عليها وهي تأثيرات كورونا على شكل حياتنا، فيه اللي كان منا حظه حلو في 2020 وفيه اللي كان حظه فيها مش قد كده".



وتابعت "النهاردة الثلاثاء وكلها 72 ساعة ورأس السنة يوم الخميس، كل سنة وأنتوا طيبين، كل واحد ليه تجربته الخاصة اللي يقدر يلخص السنة في كلمة أو كلمتين وأنا الحقيقة بقول قدر ولطف سبحانه".



هذا وقد اعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 421 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 110436 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1359 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 61 جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 133900 حالة من ضمنهم 110436 حالة تم شفاؤها، و7466 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.