طبيب الأهلي الجديد يبدأ مهمته غدًا
الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 05:38 م
علي نبوي
قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الجديد، يبدأ مهمته بشكل رسمي غدًا الأربعاء، خلفًا للدكتور خالد محمود، الذي اعتذر عن استكمال مهمته لظروف خاصة.
ويخوض الأهلي مرانه عصر غدٍ استعدادًا لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على الاتحاد السكندري برباعية نظيفة أمس، في ثالث مواجهات الفريق بمسابقة الدوري، واعتلى صدارة ترتيب الجدول برصيد 9 نقاط من الفوز في ثلاث مباريات.