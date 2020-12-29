طبيب الأهلي الجديد يبدأ مهمته غدًا





قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الدكتور أحمد ‏أبو عبلة، طبيب الفريق الجديد، يبدأ مهمته بشكل رسمي غدًا الأربعاء، ‏خلفًا للدكتور خالد محمود، الذي اعتذر عن استكمال مهمته لظروف خاصة.





ويخوض الأهلي مرانه عصر غدٍ استعدادًا لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، ‏ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏





وكان الأهلي قد حقق الفوز على الاتحاد السكندري برباعية نظيفة أمس، في ثالث مواجهات ‏الفريق بمسابقة الدوري، واعتلى صدارة ترتيب الجدول برصيد 9 نقاط من الفوز في ثلاث ‏مباريات.‏



